注意！北市明晨舒跑杯路跑競賽 大規模交通管制

2019-05-11 06:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕「台北市第十七屆舒跑杯路跑競賽」，將於12日（星期日）清晨4時至10時在市民廣場舉行，預訂6時起跑，行經仁愛路1段至4段等交通要道，預計參加人數為2萬人，北市警局為維護交通秩序與活動安全，屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

北市警局表示，管制路段及時間為：

一、市府路（松壽路至松高路）：4時至10時管制雙向全線車道，車輛改道行駛松智路。

二、信義1號道路：5時30分至8時30分管制南往北方向全線車道。

三、建國高架道路：6時至7時30分管制仁愛路出口匝道。

四、仁愛路（逸仙路至中山南路）：6時至7時30分管制中間快車道及公車專用道，仁愛路南、北側慢車道仍開放行駛。

五、仁愛路（逸仙路至安和路）：7時30分至8時10分管制中央快車道、公車專用道及南側慢車道，該路段北側慢車道仍開放行駛。

交通大隊表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「穿越仁愛路之南、北向車流」請改道行駛中山南路、建國高架道路或基隆路車行地下道。

二、「仁愛路之東、西向車流」請改道行駛仁愛路北側慢車道、忠孝東路或信義路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，可利用北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

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