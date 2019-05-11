05/11 各報重點新聞一覽

2019-05-11 06:21

自由時報

美對中貨課稅25％生效 台商回台電話熱爆

美國對二千億美元中國商品提高關稅至二十五％昨日生效，且不排除再對三千多億美元清單加稅，受此影響，台商搶著回台投資，經濟部投資台灣事務所昨接到許多諮詢電話，一度滿線；若美中貿易戰持續升溫，將使更多台商考量回台。

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台灣蕉銷日 重返榮耀

台灣香蕉重返榮耀！昨天在農委會見證下，台灣裕毛屋與日本荒井商事株式會社簽下兩億五千萬元的採購香蕉訂單，農糧署長胡忠一表示，農委會組成國家隊力拚外銷，今年已經簽下七．五億元外銷日本訂單，出口量已達一千三百六十公噸，較去年同期增加六十七％。

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立院三讀 虐童致死最重無期徒刑

對虐童者加重刑責已是社會共識，立法院院會昨三讀通過「刑法部分條文修正案」，明定虐童致死者可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者也加重至五年以上、十二年以下有期徒刑；且虐童被告均須入獄，不給易科罰金的機會。

詳見立院三讀 虐童致死最重無期徒刑。

蘋果日報

美啟動 2千億美元陸貨加稅 中國求和碰壁 川普：再對3250億美元商品課稅

美中貿易戰又打起來了！在華府舉行的美中首日貿易談判落幕之際，美國從昨凌晨零時起（台灣時間昨午12時起）將價值2000億美元（約6.2兆元台幣）的中國商品關稅稅率從10%上調為25%，中國商務部稱將不得不反制。美國「關稅人」總統川普昨得意高嗆談判不必急，因已有大筆關稅入庫，且正著手要加碼向其餘未稅的中國輸美商品課稅25%。全球股市再受震盪，我總統蔡英文也召開國安高層會議因應。

蔡英文：嚇阻中國在台海生事 批「習5點」掀3變動 加強反滲透

美中貿易角力，衝擊全球經濟。但總統蔡英文昨說，真正要向國人示警的，是「習5點」之後，中國加大「一國兩制台灣方案」宣傳、企圖介入台灣大選，以及不斷破壞台海現狀。她已要求國安團隊，針對中國滲透、統戰，要盡速完備反滲透、反統戰的機制，維護國家安全，「我們會嚇阻中國在台海生事」。

聯合報

再爆手術室不能說的祕密 紗布、縫線消毒重複使用

聯合報獨家披露，眾多醫院重複使用單價昂貴的一次性手術耗材，但多位臨床醫師、護理師指出，重消使用的耗材比想像要多，某些小型醫院為省成本，連低價的紗布、縫線等手術耗材，也會消毒後重複使用。

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

美中貿易談判沒有進展，雙方各自研擬對戰的腹案。美國總統川普昨天揚言對尚未受關稅打擊到的三千二百五十億美元大陸進口商品下手，準備再對這些貨品祭出百分之二十五的加徵關稅，表示他「今天會開始準備書面作業」。

中國時報

中小型台商恐成棄子

因應陸美貿易戰火重燃，蔡英文總統昨在「國安高層會議」指示將提出完整的「行動綱領」，同時指示改變「台灣接單，中國製造，出口美國」的三角貿易模式，未來將改以「台灣製造」，取代「中國製造」，成為出口美國的主力。惟對此，藍委認大陸已是世界工廠，台商商業模式仍需要大陸，工商團體直言中小型台資企業轉移布局不易下，恐成棄子。

高雄爭優先示範機會

高雄巿政府10日公布「爭取設置自由貿易經濟特區」說帖，將國際醫療、金融專區、國際教育3項專業服務業列為重點，希望中央「試點試行」、「示範推動」，推動高雄為亞洲金融中心、企業國際總部，對人才、資金與法規，例如白領來台停留時間、簽證、稅務等鬆綁。

美關稅重拳 衝擊中國20大品項

台灣香蕉歷年外銷出口數量

刑法有關虐童修法重點

蔡英文總統昨召開國安高層會議，討論中國領導人習近平年初所提「一國兩制台灣方案」最新因應策略，會後蔡總統舉行記者會向外界說明。（記者廖振輝攝）

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