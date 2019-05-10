天然氣管穿過林邊？鄉民憂釀氣爆 欣屏這麼說…

2019-05-10 23:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉日前傳出，天然氣管將穿過林邊，並延伸進入枋寮工業區，上個月的說明會引來鄉民反對，欣屏天然氣公司再次參加座談會，同時向與會鄉親簡報，但不少居民擔憂地層下陷會導致氣爆，態度保留甚至反對，欣屏說，將持續溝通。

欣屏天然氣公司聲稱為配合政府政策，想打通南屏東天然氣管的「最後一哩」，穿過林邊抵達枋寮工業區，欣屏公司再度派人參與座談會，不斷保證天然氣安全，說大城市多數使用天然氣燒熱水，也說鄰近東港鎮已有2000多戶申裝天然氣，安全無虞。

不過，與會大多數鄉民仍對高雄氣爆有疑慮，而林邊還有地層下陷的威脅，而且口說無憑，這些不曾接觸過的東西，欣屏公司無法提供安全的保證。

也有居民認為，有了天然氣管，才有可能引入較便宜的天然氣燒水，方便又經濟，何樂而不為，意見兩極。

欣屏代表簡報開宗明義說，天然氣是甲烷，是氣體，比重比空氣輕，若洩漏不會累積，而是向上飄，而鄉民擔心的高雄氣爆的「丙烯」是液體氣化而引爆極端不同，且今技術已設計得讓天然氣管非常安全，請鄉民放心。

有鄉民現場要求欣屏假日再來向所有鄉親說明，有要甚至要欣屏直接實驗點燃甲烷，會議最後沒有結論，不了了之，確定的只有欣屏可能再次前來說明。

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