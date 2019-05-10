乳癌治療另一選擇 冷凍治療可根除也能緩解

2019-05-10 23:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕冷凍治療是乳癌患者不想開刀、年紀大的另一項治療選擇，可以緩解甚至根除腫瘤！35歲泰勞亞拉罹患乳癌第2期，沒有錢開刀治療恐遣送回國，先口服荷爾蒙，成功縮小腫瘤，醫師也免費為她進行冷凍治療，凍死全部的癌細胞，現在恢復良好，能繼續留在台灣工作。

台中醫院乳房外科主任唐于雄指出，冷凍治療原運用於腎、肺、肝癌的緩和性治療，以低溫零下170度急速凍死癌細胞，後來發現對乳癌管腔細胞A型（癌細胞分裂較慢）且腫瘤小於1.5公分，可100%根除，只留下一個針孔傷口，免開刀、無疤痕、可免住院，療效與開刀一樣好。

亞拉去年底摸到右乳有腫塊，就醫確診罹患乳癌第2期，腫瘤有2.5公分大，常規治療要開刀，但雇主要將她遣送回國，因此無法手術，於是先給亞拉口服抗荷爾蒙藥物治療，2個月後發現腫瘤縮小至1.5公分，對藥物反應良好。

唐于雄接著協調廠商贊助，免費為亞拉進行冷凍治療，在超音波導引下，將探針刺入腫瘤，注入氬氣以零下170度急速冷凍，形成冰球包覆腫瘤，使癌細胞脫水，再改輸入氦氣升溫解凍，使冰晶穿破包膜使腫瘤細胞凋亡，釋出抗原誘發免，消融瓦解腫瘤。

唐于雄說，冷凍治療乳癌後，壞死的組織約在6個月內會被體內組織吸收，不用再開刀，但亞拉的腫瘤是經荷爾蒙法療縮小至1.5公分且沒錢再做預防性化學或標靶治療，因此在針孔變0.3公分傷口，微創手術把壞死組織移除，杜絕任何殘餘癌細胞的可能，也是台灣首例乳癌冷凍治療結合微創手術。

唐于雄說，台灣乳癌患約40%為管腔細胞A型，冷凍治療是不想開刀、年紀大的患者另一項選擇，即使大於2公分的腫瘤，也有80%成功率，對於乳癌另3種型別，管腔細胞B型、HER2、三陰性也有一定療效，可以緩解甚至根除，不過必須自費。

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