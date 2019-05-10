化妝品形容詞中國化？ 網：最不能理解「小姐姐色」

2019-05-10 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕現代美妝圈對化妝品的形容詞越來越多樣化，一名網友在PTT的《MakeUp》板發文，指出近年在美妝的文章中都會見到「很仙」、「好命肌」、「貴婦肌」等過於浮誇或者「很中國」的字眼，讓他忍不住詢問網友：「大家真的很喜歡這樣的形容詞嗎？」

原PO表示，看到「仙」字，會讓他覺得用法很中國人，覺得俗氣，「只要有人形容這個產品畫起來很仙，我就會倒彈三步。」此外，看到好命、貴婦的字眼，則會讓他覺得自己指是靠自己賺錢買彩妝，「我不好命，更不是貴婦，我化妝不是為了『裝』好命『裝』貴婦，所以我也不太欣賞這樣的形容詞。」

此文一出，引起網友熱烈討論，許多網友認為「聽到中國用語就倒彈」、「中國傳過來的那些詞我都覺得有種土味」、「近期最不能理解的是小姐姐色」，還有人表示「MAC的中藥色真的很不解」、「上次看到麥當勞番茄醬色」、「還有鐵鏽玫瑰、髒南瓜、爛番茄」、「斬男色、姨媽色，還有甚麼髒XX色，都不喜歡」；不過，也有部分網友表示並不排斥，只要擦上去有被誇就開心。

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