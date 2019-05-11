金門海上救生救難演練 海豚直升機吊掛救援過程驚險

2019-05-11 00:08

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第9岸巡隊10日在復國墩漁港舉辦海上救生救難演練，並協請空勤總隊自台灣調派直升機加入，模擬海難發生，有效統整陸、海、空總體施救能量，強化搜救應變能力。

復國墩漁港附近有國際航道，船隻往來頻密，鄰接的北碇海域時有船難傳出；第9岸巡舉辦這項操演，模擬突發狀況，提昇當地漁港及海域安全性。

演練指揮官第9岸巡隊長吳建冠說，地區作業漁船及自用小船、小三通客船、貨船於附近海域活動頻繁；夏季來臨，遊客及鄉親常至海邊遊玩，面對潮汐海流及地形多變的岸際地區，容易肇生危險，第9岸巡隊特別針對轄區特性，辦理「岸、海聯合救生救難演練」。

演練除安排救生裝備展示，並納入岸際及海上實兵操演，且為強化海空立體搜救默契，特別加入「吊掛救援演練」課目，施救者與被救者命懸一線，過程驚險。

總計出動空中勤務總隊海豚直升機、艦隊分署第9海巡隊巡防艇、兩棲偵察營成功艇、縣消防局IRB救生艇及多功能巡緝艇。

狀況設計有「港區遊客落海救生」、「外海船筏失火救生救難」、「落海溺者水下搜救」及「海上直升機吊掛救生」等4個課目，演練人員動作紮實、過程緊湊。

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