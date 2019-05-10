科教館、聯發科基金會和台大合作 培育AI未來之星

2019-05-10 22:59

〔記者林曉雲／台北報導〕迎接雲端大數據為中心的AI時代來臨，編寫電腦程式語言的能力成為世界趨勢，為培養下一個世代人才，讓孩子學習電腦程式語言，培養邏輯分析、創意思考，國立台灣科學教育館與聯發科技教育基金會、國立台灣大學電機工程學系攜手合作，依據高中生的智慧科技學習需求，規劃整合型營隊，在為期6天的課程中，以arduino微控制電路，搭配C/C++程式語言作為硬體及軟體整合平台，將實施以小專題、小遊戲為單元的教學與實作課程。

科教館表示，課程除了有專業軟硬體實作外，更藉由產業技術的示範，帶入電子模組、感測器應用實作、計算機等應用實作，讓參與的高中生們率先體驗，了解到新世代的AI技術，更透過包括猜數字遊戲、8 塊拼圖遊戲、黑白棋遊戲以及黑白棋對弈實戰的實際操作，達到寓教於樂的效果，讓參加者在迎接新世代的同時，也能有正確的認知，並獲得未來需要的多元科技能力，以及智慧科技的重要觀念與應用。

活動所需費用均由聯發科技教育基金會全額贊助，經審查通過錄取之學生，毋須繳交任何費用，是融合電機、電子、程式、人工智慧、動手實作，兼具理論與實作的高中生終極夏令營，科教館官網報名（https://forms.gle/sSEabwBeXmrPLUDJ9），報名時間：108年05月10日至108年06月01日；線上檢測時間：108年05月10日至108年06月01日；公告錄取名單：108年06月20日。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/