「台華獎」13名畢業生獲頒傑出表現獎

2019-05-10 21:48

〔記者林曉雲／台北報導〕由教育部、外交部、科技部合辦的「台灣獎學金及華語文獎學金計畫」今天舉辦107學年度畢（結）業生歡送會，邀請來自72個國家共502名即將畢業或結業的受獎生共聚一堂，其中13名畢業生獲頒傑出表現獎。

教育部主秘朱楠賢致詞表示，外國學生來台留學面臨各種挑戰，他恭賀受獎生克服困難順利完成學業，期許他們返國後與家人朋友分享在我國就學經歷及台華獎計畫，成為鏈結台灣與各國間的文化大使。

13名優秀畢業生獲頒傑出表現獎，包括教育部台灣獎學金受獎生6人、華語文獎學金受獎生1人及外交部台灣獎學金受獎生6人，獎項類別包括服務類、學藝類及特殊表現類，表揚這些外籍學生在各領域積極表現之卓越精神。

就讀政大宗教研究所的顧頡鋒來自德國，在全中文的學程中成績表現優異。他表示，在德國就讀大學時曾研究「現代佛教」和「人間佛教」的宗教學，因而對台灣佛教的發展和演變有興趣，而台灣是宗教多元且豐富的地方，有助於他的宗教研究，來台學習亦能提升中文能力。

就讀輔大資訊管理學系的越南籍學生陳智聰，連續7個學期獲得校內書卷獎第1名，並曾參與校外科技競賽獲得第1名，已獲錄取台大資管系碩士班，他特別感謝我國政府提供他來台留學的獎學金。

就讀政大企業管理學系、瓜地馬拉籍的梁婉玉，曾擔任世大運志工及熱心參與偏鄉志工服務，他喜歡台灣人民的友善、蓬勃發展的文化、便捷的交通及自由而安全的環境，已經把台灣視為自己的第2個家。就讀成大台灣文學系的日本籍學生勝村亞季，多次擔任台南市政府觀光局志工，協助推廣觀光，並擔任校內日本學生代表。

今天同時頒獎表揚「2019 Fabulous Taiwan！第7屆圖文攝影大賽」32名得獎者，外籍學生透過鏡頭表達對台灣的多元印象及心得感受，第1名是來自美國的李翰昇，他透過鏡頭向所有人分享他最愛的台灣秘密基地。

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