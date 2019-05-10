醫病》孕婦胎位不正 艾灸轉正順利自然產女
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艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」。（記者方志賢攝

艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」。（記者方志賢攝

2019-05-10 23:21

〔記者方志賢／高雄報導〕33歲林小姐懷孕7個多月時，連續3次產檢發現胎位不正，她有嚴重蟹足腫體質，擔心剖腹產傷疤變蟹足腫，經婦產科轉介到中醫接受艾灸治療後，寶寶胎位轉正，日前她懷足10個月自然產下3175公克的女嬰。

高醫大附設醫院中醫部婦兒科主任邢郁欣說，中醫艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」，利用燃燒艾草的熱刺激穴位，調解經絡，讓胎兒自動轉正。一週做3到5次，每次煙燻約15分鐘，持續2週至1個月，健保給付。

邢郁欣說，《美國醫學會雜誌》（JAMA）1998年曾發表成功率約75％，高醫今年3月至今，共完成12例，其中10例成功轉胎，成功率超過80％。

高醫大婦產部主任詹德富說，孕婦若胎位不正，一般西醫建議用膝胸臥式運動矯正，但孕婦肚子壓在胸部，容易喘、不舒服，儘管沒有做任何矯正措施，胎位不正的孕婦也有50％會轉正，但中醫艾草轉胎成功率達80％，且病患不會痛，也沒有侵入性，3月至今已轉介6、7位孕婦，不少人轉胎成功。

邢郁欣說，艾灸轉胎術安全、無傷口、無侵入性、無疼痛，大多數孕婦都可接受，對肚中的胎兒也沒有影響，是中西醫可以合作的好方法。艾灸轉胎最佳時機是在懷孕28到32週，這時子宮空間比較充足，胎兒轉向機率高。

  • 艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」。（記者方志賢攝

    艾灸轉胎是將艾灸置於雙腳小趾的「至陰穴」。（記者方志賢攝

  • 高醫中醫部婦兒科主任邢郁欣指中醫艾灸轉胎是利用燃燒艾草的熱刺激穴位，調解經絡，讓胎位轉正。（記者方志賢攝）

    高醫中醫部婦兒科主任邢郁欣指中醫艾灸轉胎是利用燃燒艾草的熱刺激穴位，調解經絡，讓胎位轉正。（記者方志賢攝）

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