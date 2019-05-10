春茶採收其慘遇連續降雨 茶農：快給我晴天

2019-05-10 19:21

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬少雨已影響南投縣仁愛鄉春茶產量，沒想到進入5月採茶期，卻是連續的下雨天，導致作業大亂，令茶農超崩潰，還好今天降雨停歇，還有陽光露臉，茶農則是利用好天氣加緊採收製作，留下高山茶最好滋味。

暖冬少雨導致不少農作物收成銳減，仁愛鄉春茶也不例外，所幸4月中、下旬的一波春雨滋潤，正值發芽生長期的中、高海拔茶區受惠不少，減少損失，平均產量較正常值減少2成。

不過茶農的煩惱還沒結束，5月進入春茶採收期，又受鋒面與華南雲雨帶影響，接連好幾天雨勢不斷，原訂採收期被迫延後或減量採收，導致已經排好的採茶工人班期大亂，有些茶農可依靠製茶廠設備製作，但雨天製茶耗時，更考驗製茶技術，茶農說「如果雨再這樣下，真的會崩潰」。

還好今天雨勢停歇，陽光終於露臉，茶農則是把握好天氣加班採收製作，但農會提醒茶農連續陰雨，茶菁的含水量高，必須特別注意溫度、濕度，在進行室外、室內萎凋「走水」時務必到位，能促進茶葉發酵，同時使茶葉中水份能平衡進行蒸發散作用，將其苦澀、臭菁味自然去除，留下甘甜的味道。

農會表示，今年台灣高山茶王春茶競賽，將於5月16、17、20日3天報名，23、24日於原鄉驛站繳茶，5月30日至6月1日評鑑，6月15日舉行頒獎展售會，提醒茶農注意時間。

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