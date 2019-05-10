蝶豆花缺安全性評估 北市衛生局：不可以吃

2019-05-10 18:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年吹起一股蝶豆花飲料風，利用蝶豆花染色製作成藍紫色漸層飲品，是網美拍照的好道具，也深受民眾喜歡。不過台北市議員吳世正今日下午在北市議會警政衛生部門質詢時指出，蝶豆花茶、花粉在網路氾濫販售，但到底可不可以吃，衛生局長黃世傑答覆，不可以吃，北市衛生局科長王明理補充，蝶豆花目前缺乏食用安全性評估，孕婦不宜食用，但食藥署未來會放寬使用。

吳世正在質詢提出，蝶豆花是否違法，台南市政府衛生局已經講話，蝶豆花在網路販售有觸犯相關法令，北市衛生局都在「裝惦惦（台語發音，意指安靜不做聲）」。

王明理回答，蝶豆花在南台灣有種植，目前蝶豆花尚未列入傳統性食用原料，因此沒人送審，食用安全性評估是缺乏的，但食藥署解釋蝶豆花是可以當作添加物使用，目前清查發現北市有4家飲料連鎖加盟店使用蝶豆花作為調色使用。

不過，吳世正指出，食藥署函釋「蝶豆之花部分僅可提供天然食用色素使用，但應以達染色目的的最小使用量為宜；另外，蝶豆花之葉、莢、花部分非傳統性食品原料，如擬作為一般食品原料使用，需進行食用安全性評估，才可決定是否得作為一般食品原料使用」，這有講跟沒講一樣，搞得一頭霧水，北市府要怎麼執行呢。

王明理表示，衛生局今日有跟食藥署反映，食藥署會請相關廠商送審，據了解食藥署未來會放寬蝶豆花的使用。吳世正追問，送審前呢？沒有做食用安全性評估前，到底可不可以吃呢？王明理則說，孕婦不宜，會努力宣導。

吳世正直指，相信許多愛美的女士都喜歡喝這樣的飲料，他保證也已經有孕婦喝過，衛生局是否會去稽查？王明理表示，若不是供食用的東西拿來做為食品販售、宣稱有療效，可依食品安全衛生法開罰6萬元以上、2億元以下。

王明理也說，目前清查已掌握在北市有4家飲品連鎖加盟店有使用蝶豆花，將會要求店家限期說明，若有違法都可以處罰，衛生局也會請食藥署盡快做評估，目前蝶豆花在南台灣比較流通，北台灣較少。

吳世正問為何對孕婦不宜，王明理解釋，因為有些化合物、賀爾蒙會影響，且目前欠缺食用安全性評估，實證科學也不多，因此呼籲國人在沒做過安全性評估的食品，不要去飲用，這部分會加強宣導。

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