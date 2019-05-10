送母親生日和佳節賀禮 涂家兄弟捐尖石後山巡迴醫療車

2019-05-10 20:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕長年在外地打拚的新竹涂家兄弟，為感念父母養育之恩，以雙親和家人聯名，捐贈尖石鄉衛生所一輛巡迴醫療車，希望幫助醫療資源相對貧乏的後山部落；適逢媽媽劉菊芝65歲生日和歡慶母親節到來，也是送給媽媽最棒的佳節禮物！

尖石鄉衛生所主任何永貴說，在醫療資源不足的山地部落，都是靠巡迴醫療車拉近鄉民醫療服務的距離，但部落聯外道路崎嶇又遙遠，巡迴車耗損快，使用已10年，每次出門都對醫護人員造成一股隱形的壓力，常擔心車子爬坡不夠力、半路拋錨。

尖石鄉衛生所今天舉行捐車儀式，何永貴代表衛生所全體同仁，感謝涂姓一家5口的善舉，承諾會把他們的愛與善念繼續傳下去。縣府秘書長陳季媛也代縣長楊文科與會讚揚。

劉菊芝原是新竹縣竹東鎮客家人，婚後與先生涂寧傑為了工作搬遷新竹市定居，含辛茹苦教養孩子完成學業。其中，這次發起捐贈的次子涂洋豪，目前在遠雄人壽服務定居桃園，育有一名女兒涂羽岑，他與哥哥涂鶴齡感念長年在外地打拚，無法時時侍奉雙親，因此與家人思考如何報答父母養育之恩，決定以雙親和家人聯名的方式，捐贈尖石鄉衛生所巡迴醫療車，回饋母親的故鄉新竹縣。

涂洋豪說，父母都是默默行善的老實人，他的學經歷不高，但深受父母身教影響，認同做好事、扶助弱勢並不完全是政府的責任或是有錢人家的專利，只要有心，善用多年工作的積蓄，還是能為社會盡一份心力。

母親節前夕適逢媽媽生日，涂家兄弟透過捐贈巡迴醫療車，把醫療及保健服務送到後山的秀巒、養老、玉峰、石磊、新光、鎮西堡及司馬庫斯等後山部落，可說是送給媽媽一個特別的賀禮，也為家人留下一份有意義的紀念及回憶。

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