中火污水超標被重罰2千萬創紀錄 期限前1週全繳清

2019-05-10 15:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠放流水3次超標，遭台中市環保局連續開罰26萬4千元、301萬2千元，3月更重罰2千萬元，創下國營事業汙染罰鍰最高紀錄，環保局今天表示，前天（8日）中火已繳清2千萬，比截止日15日早了一週，而之前2次罰鍰也在期限內均已依規繳清。

環保局表示，按規中火各發電機組放流水的硝酸鹽濃度必須低於50毫克/公升，但今年1月起，環保局於3個月內查獲廢水中的硝酸鹽氮三次超標，分別為68.9毫克/公升、91.6毫克/公升、105毫克/公升，水汙染情節重大。

對此，環保局依情節輕重，陸續開罰26萬4000元、301萬2000元，以及最高上限罰款2000萬元，並督促中火限期提送改善計畫書，加速改善作業，

環保局表示，在市府督促下，中火已完成繳納，2千萬元罰款於8日透過台灣銀行梧棲分行全數繳交，連同先前分別開罰26萬4000元、301萬2000元，均已依規定繳清。環保局強調，這是中火違規本應履行的罰鍰繳納義務，具有嚇阻汙染的重大意義，後續仍將嚴格要求中火依已核定的計畫書加速改善，環保局將持續檢驗，若違規將繼續重罰。

環保局強調，這是中火違規本應履行的罰鍰繳納義務，具有嚇阻汙染的重大意義，後續仍將嚴格要求中火依已核定的計畫書加速改善，環保局將持續檢驗，若違規將繼續重罰。

環保局指出，後續將要求中火依照核定的計畫書加速改善作業，執行天數由90天縮減為60天，查驗合格前，中火1至4號機組至少降載50%，今年7月起，更需按季執行放流口下游水體生態調查與監測，環保局也將持續查驗廢水水質，若違規將繼續重罰。市府表示，會繼續在固定、移動、逸散等汙染源多管齊下嚴格管制，並嚴懲重罰方式嚇阻和督促相關人士或工廠單位，務必持續改善空品，不會鬆懈。

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