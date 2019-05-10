這國小彩繪樓美翻 網美打卡新景點

2019-05-10 16:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市復興國小在教學大樓耐震補強工程完成後，為面向校門的東棟樓面換上新裝，老師設計、學生著色徵圖，再經3個月施工，長60公尺、高10公尺的超大彩繪牆今天（10日）揭幕，一進校門，滿版的繽紛色彩、藏身其中的6隻恐龍令人驚豔。

其實這座橫跨3層樓，幾乎把東棟教學大樓「包起來」的彩繪，在未完工之前就「未演先轟動」，網路上已經流傳施工中的照片，如今正式揭幕，預料將成為打卡新景點。

復興國小教務主任謝易庭說，教學大樓興建於1991年，本學年進行耐震補強工程，在完工之後，校方決定好好美化一番，於是由美術老師王思雲設計圖案，再交由學生著色徵圖，最後請專業業者施工，歷時約3個月，雖然不是3D彩繪，但採拼圖形式，看起來也非常立體。

復興國小的吉祥物是「福星龍」，彩繪內容就以恐龍為主角，搭配長頸鹿，宛如探險王國，牆面左右各有3隻張大嘴巴的大、中、小恐龍，中間則是一對相依偎的親子長頸鹿，因為採非具像的風格，要仔細看才找得出來，不過，也更添觀賞趣味。

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