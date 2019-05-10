保護蝙蝠繁衍下一代 公路總局推期間限定卡哇伊「蝠」氣光雕

2019-05-10 16:29

〔記者林欣漢／新北報導〕台二線濱海公路位於新北市瑞芳路段有一處蝙蝠洞，5、6月起陸續有2、30萬隻蝙蝠前來生育下一代，每到傍晚日落時分都能看到蝙蝠傾巢而出「黑鴉鴉一片」的壯觀場面，交通部公路總局今年設計卡哇伊的「蝠」氣光雕，將在繁殖季期間投影，提醒駕駛人看到時要降低車速，希望保護蝙蝠避免交通事故意外。

新北市動物保護防疫處長陳淵泉表示，蝙蝠的生態地位舉足輕重，傳花授粉、種子傳遞、昆蟲控制及生態平衡都需要仰賴牠們，瑞芳蝙蝠洞位於台2線濱海公路75公里海濱隧道旁，原棲習於南投的東亞摺翅蝠，每年端午節過後陸續會飛來蝙蝠洞繁衍後代，數量高達20萬隻以上，尤其是黃昏時分是最適合賞蝠的時段，傾巢而出的場面十分壯觀。

公路總局第一區養護工程處段長李佳輯指出，濱海公路呼嘯而過的車輛及車速造成的氣旋，容易威脅蝙蝠寶寶的幼小生命，他們與台北市蝙蝠保育學會、在地里長多次共同研討如何保護小「蝠」們免遭交通事故，除了原先已在公路上設置的「注意蝙蝠」警告標誌，今年會在蝙蝠洞旁的海濱隧道內設置蝙蝠光雕投影，以光線呈現可愛的蝙蝠Q版圖案，提醒駕駛人不要忘了適當降低車速避免「路殺」，並進一步研擬該路段在特定季節降速的可行性。

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