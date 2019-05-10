神的角度看媽祖、藝閣大遊行 「好像一座大跑道！」

嘉義空拍攝影玩家Wade Lee拍下的北港朝天宮陣頭、真人藝閣遊行畫面，有如一座大跑道。（Wade Lee提供）

2019-05-10 14:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆3月23日是媽祖誕辰，全台各地媽祖廟宇都會在此時前後舉辦盛大的慶典，雲林縣北港朝天宮的媽祖遶境及真人藝閣遊行是一大宗教盛事，吸引成千上萬民眾參與，嘉義空拍攝影玩家Wade今天貼出從空中拍攝今年朝天宮媽祖遶境活動的精彩畫面，有如以神明的角度觀看真人藝閣遊行，朝天宮的建築與近似橢圓形的周邊道路，更讓民眾看到直說「好像一座大跑道！」

嘉義空拍攝影玩家Wade Lee拍下的北港朝天宮陣頭、真人藝閣遊行畫面。（Wade Lee提供）

農曆3月19日、20日（國曆4月23、24日）2天是北港媽祖遶境，陣頭、真人藝閣、犁炮等表演在朝天宮周邊繞行，可達4、5公里，是當地盛事，也是國家重要民俗活動。

嘉義空拍攝影玩家Wade Lee拍下的北港朝天宮陣頭、真人藝閣遊行畫面。（Wade Lee提供）

嘉義空拍攝影玩家Wade Lee喜歡用和與其他人不同的方式來拍攝，這次「北港不夜城」，他以空拍機拍下多張美圖；他說，因為整個畫面亮部太亮，要保留地面清晰的藝閣，也不能變成光軌，因此快門速度訂在1秒左右，不能太久，避免晃動而不好看。

Wade Lee從北港朝天宮正上方拍攝，清晰可見廟宇建築之美，紅色的花燈及旁邊的民宅圍繞，就像一座大跑道，而亮眼的真人藝閣和民眾則在跑道內，也有人笑說「好像夜晚的大操場！」，而再高一點拍攝的畫面，則像一隻發亮的神龜，相當有趣。

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