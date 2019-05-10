醫訊》2減重病友步紅毯 將歡喜過第一個母親節

2019-05-10 13:28

〔記者方志賢／高雄報導〕28歲洪小姐與同年蘇先生都曾受肥胖所苦，蘇男6年前接受減重手術，成功減去51公斤，洪女2年前手術，瘦了36公斤，2人術後參加病友會認識，之後一起運動、回診，相知相惜而攜手步上紅毯，洪女去年懷孕，預產期是5月，將歡喜過第一個母親節。

義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲醫師表示，洪小姐罹患多囊性卵巢症後群5年以上，長期需吃藥才有月經，體重最重胖到98公斤，接受胃縮小手術後，最瘦減重到62公斤，生理期也恢復規律，術後1年懷孕，5月將享受當媽媽的滋味。

洪小姐的老公蘇先生也當了20多年的小胖子，他曾胖到113公斤，2013年8月接受胃縮小手術後，減重到62公斤，原本尿酸及三酸甘油脂問題均獲改善，2年前參加減重病友會而認識洪小姐，之後一起運動減重、回診，並共結連理。

宋天洲說，2位病友相差4年的時間接受手術治療，雖不同時空下減肥，但在身體最佳狀態下結為連理。

宋天洲強調，台灣肥胖盛行率居亞洲之冠，對重度（BMI>30）與病態性肥胖（BMI>35）的患者，過去傳統藥物治療成效不佳，透過減重暨代謝手術降下體重改善代謝異常，已被國際認同的選擇之一。

宋天洲說，肥胖常伴隨許多代謝性疾病，多囊性卵巢症候群及不孕症是婦女常見問題，這類問題可能是肥胖造成的，而減重後有機會成功懷孕。

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