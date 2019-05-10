桃市就服處15日永康公園辦徵才 釋約2千職缺、最高薪7萬元

2019-05-10 13:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府就業服務處與桃園市政府榮民服務處，15日將在桃園區永康公園舉辦徵才活動，邀請欣興電子、三菱電梯、新光三越等32家廠商釋出約1800個職缺，其中欣興電子開出月薪3萬2000至7萬元徵才，是最高薪資職缺，求職民眾可以把握機會。

桃園市就服處指出，此次活動邀請科技製造業及服務業等相關廠商，其中欣興電子釋出3萬2000元至7萬元高薪職缺徵才，其他也有三菱電梯、新光三越、桃園客運、統聯及南亞塑膠等32家廠商提供多元優質職缺，滿足多元化的求職需求，歡迎榮民（眷）、退役青年及有意尋職民眾多加把握應徵機會。

桃園市就服處表示，此次活動特別規劃「就業促進專區」提供各種津貼說明，其中包括桃園市延續推動的「桃園青年安薪就業讚方案」，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。

另方面，為了鼓勵退役青年，投入就業市場，桃園市就服處說，針對凡義務役或自願役士兵退役後，接軌安薪讚方案有提供就業媒合及就業獎勵金；另青年因受徵召服兵役而離職，後再任職於原事業單位者，則可接續安薪讚方案補助最高6個月的就業獎勵。

桃園市就服處表示，現場會設置手語翻譯服務人員，協助身心障礙者參與面試，另桃園市榮民服務處設有攤位協助榮民（眷）面試求職，求職者可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。詳情請洽桃園就業中心：（03）333-3005或上桃園市政府就業服務處查詢。

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