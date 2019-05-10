高職生改編西遊記 獲全國創意戲劇賽21組優等

2019-05-10 12:29

［記者黃旭磊／高雄報導］高職師生改編西遊記故事，獲全國學生創意戲劇比賽21組競賽優等。

107學年度全國學生創意戲劇比賽於員林演藝廳競賽17天，本月初落幕，樹德家商表演藝術科師生將西遊記改編成「尋僧記」及「女兒情」，演出唐僧出家前和女兒國國王一段愛戀，而後與徒弟3人西方取經，途中發生患難與共、恩怨情仇故事。

指導老師陳柯杰說，學生穿古裝並說出詩意、禪味台詞，跳脫熟悉生活圈，在演出過程中體會古典意境之美，而觀眾看戲也可思考，出家人將小情小愛轉變為蒼生大愛，究竟是有情還是無情。

表演藝術科成立3年，繼「2019全國學生舞蹈大賽」獲高中職現代舞組特優後再創佳績，而校方耗資2億5千萬元新建人文科技大樓附設實習飯店，其中7、8樓設置黑盒子表演劇場，並增設藝術劇場及虛擬攝影棚，提供專業設備讓師生持續學習進步。

樹德家商校長陳茂霖說，為南台灣對戲劇或表演事業有興趣學子，提供專業師資，期許師生持續締造第一及唯一特色，朝人生目標邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/