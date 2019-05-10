保健》寵愛靈魂之窗 眼科醫提醒女性吃蛋、魚油和葉黃素

2019-05-10 12:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕母親節前夕，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒，不同階段的婦女們，認識眼睛疾病更需要護眼保健，特別是孕媽咪和邁入更年期的女性，建議多吃蔬果、魚油、亞麻仁油和每天一顆蛋，寵愛靈魂之窗。

陳瑩山指出，孕媽咪在懷孕期間，眼部葉黃素及腦神經系統的omega-3，大量提供給胎兒，造成媽媽眼睛營養物質嚴重流失，眼底黃斑部色素量及omega-3量急速下降，因此容易出現視力模糊或病變、眼底出血的狀況。

高度近視的孕婦要特別小心！陳瑩山表示，臨床上有許多高度近視者在懷孕第三期因為黃斑部出血，視力急遽惡化而就醫的案例。這是因為高度近視的人眼球易提早老化，葉黃素吸收率變差也容易流失，再加上懷孕第三期，孕婦體內養分快速透過臍帶給胎兒，讓葉黃素更不足，在缺乏葉黃素保護的情形下，3C產品強烈光源直射眼睛，短時間會出現畏光、易疲勞的症狀，長期下來，黃斑部就可能出血。

因此，陳瑩山提醒孕婦需多補充葉黃素、減少使用3C、定期進行視力檢查。以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，約一碗菠菜即可達到每日攝取標準；每天吃一顆蛋對眼睛也是有極大助益的。因為蛋本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體。

另外，40歲以上女性開始面臨更年期的問題，會因女性荷爾蒙減少而無法保護眼睛，得到乾眼症的比例會比男性高很多。陳瑩山建議在食物上可以多攝取魚油和亞麻仁油，多吃含維他命A、C、E的蔬菜及水果；若是長期待在冷氣房，可在房內放置一盆水來增加室內溼度；或是用熱敷來增進眼睛周圍血流、舒緩眼周肌肉；同樣也要避免過度使用3C產品，適度讓眼睛休息。

陳瑩山表示，進入更年期的女性缺少賀爾蒙保護視神經，長期高眼壓容易造成視神經萎縮，容易有失明的風險；而青光眼是指眼壓對視神經造成傷害，除了靠藥物降低眼壓之外，平時應多多攝取讓視神經血管健康的食物，像是魚油中的DHA與EPA，有助於視網膜及視神經面對氧化壓力，避免細胞凋亡，具有保護視網膜神經節細胞的功能，對保護眼睛有很大的功效。

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