市府工務局提供29個工讀機會 20~24日報名

2019-05-10 12:03

［記者謝武雄／桃園報導］為提供弱勢家庭子女工讀機會，桃園市政府工務局於暑假期間提供29個工作機會，工讀時間從7月1日到8月15日，薪資待遇為日薪1200元、含勞健保、勞工退休金福利，報名日期從20日至24日，採通訊或親自報名，報名表格可至桃園市政府入口網、桃園市政府工務局網站最新消息下載。

申請工讀資格必須設籍桃園市、就讀國內各大專院校在學學生，另如符合：本人為身心障礙者、生活扶助戶、社會局轉介監護學生、特殊境遇婦女之子女、原住民、中高齡非自願性離職長期失業勞工子女、父母一方為更生受保護人失業者、父母一方遭受職災者、土木、建築相關學系學生等條件者優先錄取。

欲申請工讀者，需填妥報名表，並檢附相關證明文件，郵寄至「桃園市桃園區縣府路1號7樓」、桃園市政府工務局規劃設計科袁小姐收，信封上請註明「報名暑期工讀」，如未依格式辦理、重複報名、或資格文件不全者，視同棄權，不接受補件。

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