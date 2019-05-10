防疫漏洞？雙子星載千餘名中國遊客抵澎 只見告示牌未見防疫犬

2019-05-10 11:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違1年麗星郵輪旗下雙子星號再度抵澎，載運1563名遊客，由中國廈門直航澎湖馬公港，因中國為非洲豬瘟疫區，今年首次大規模中國團客進出澎湖，卻未見防疫犬現場執行任務，只有立牌告示，讓外界擔憂恐將成為防疫漏洞。

總噸位數達5萬噸的雙子星號，今年首航澎湖帶來1563名旅客，由中國廈門市文旅局副局長張國良帶隊，探訪通樑古榕、跨海大橋，及西嶼鄉二崁、大菓葉玄武岩等著名景點，並在離港前安排中央老街及篤行十村等馬公市區行程，5月12日中國上海吉祥航空，也將首次包機抵澎。

由於澎湖縣長賴峰偉上任前，就曾2次造訪中國，力促郵輪旅遊、包機直航等，但因中國為非洲豬瘟疫區，賴先前就曾向動植物防檢局申請防疫犬常駐，或由離島第一支澎湖警察局警犬隊派員及犬隻前往受訓，但都未獲正面答覆，今日雙子星載運千餘名中國遊客抵澎，現場只見立牌告示，卻未見防疫犬現場執勤。

針對澎湖未有防疫犬進駐，賴峰偉相當重視，責成相關單位與動植物防疫局緊急聯繫；根據了解，動植物防檢局以天候狀況不佳為由，未派防疫犬進駐澎湖，但現全國防疫犬警力吃緊也是原因之一，因此今日以行李X光機先檢驗遊客隨身行李，若有問題再轉以人工檢驗，只是這樣的方式，讓外界擔憂澎湖成為非洲豬瘟防疫的漏洞。

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