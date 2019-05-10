堉璘獎學金5年捐4.5億 投資台大450位有「利他特質」學生

2019-05-10 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕培育台灣未來人才，「堉璘獎學金─台灣大學」5年計畫今天宣布啟動！公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金與財團法人林堉璘宏泰教育基金會，與台大工、法律、理、管理4個學院簽署「堉璘獎學金─台灣大學」培育計畫，今年起5年內投注新台幣4.5億元，提供約450位具有「利他特質」的台大學生出國交換訪問、就讀碩博士或海外實習的獎學金，預計一年90人，最高可獲300萬元，將於5月13日起受理申請。

宏泰公益信託執行長林鴻南表示，基金會重視勤奮、誠信和飲水思源，目標在支持社會公益和積極投入台灣人才培育，堉璘獎學金是基金會邁向目標重要的一步，針對台灣面對高齡化社會、台灣的區域定位、產業創新與轉型、面對移工和移民、建構知識社會、媒體識讀挑戰等6大問題，提供全額獎學金，支持台大優秀年輕學子到國外頂尖名校或企業，學習更好的知識與技能，提升其對台灣所處困境的警覺及使命感，找到解決台灣面臨問題的解方，為「創新和利他」立下典範，如他的父親林堉璘所說：「能有效幫助台灣的事都要去做。」千里之行始於足下，今天是個開始，基金會厚植台灣的承諾不變。

堉璘獎學金找尋有「利他特質」學生進行培育計畫，學生在申請計畫時，必需提出能解決與台灣6大議題相關的方案，獲選後可獲得學業與職涯雙業師輔導，並在成功申請進入國外名校後，在海外為其所提之方案所需的知識、研究、科技、策略、人脈或視野，追求更紮實的基礎、更精深的涵養，學成後回台實踐計畫。

合作計畫源起於台大工學院院長陳文章、法律學院院長曾宛如、理學院院長劉緒宗和管理學院院長郭瑞祥，為了替台灣培育並留下人才，盼為學子爭取資源，林堉璘宏泰公益信託深受感動，認為雙方都有為台灣培育未來人才而努力的共識，因而促成計畫的誕生。

陳文章院長表示，利他及社會奉獻精神有下降趨勢，前台大校長楊泮池重視台大學生的利他個性，台大生不到一成有出國學習經歷，去哈佛或麻省理學院訪問的學生一年不到5人，堉璘獎學金是及時雨，幫助台大學生更具有國際觀、利他特質及回饋台灣解決問題。郭瑞祥院長表示，獎學金特別之處在於要求回饋，幫台灣有更多的提升。

曾宛如院長則表示，台大學生如同椰林大道的椰子樹，長的高要看的更遠，飛翔築夢和回饋社會整個培育計畫從生涯發展中的交換訪問、實習、留學的單「點」經驗，透過學業和職涯雙業師針對學生學涯規劃與提出之解決方案，以行動實踐為導向進行輔導，拉長成「線」；再進一步延伸至自5年為始的長期獎學金計畫，以及未來基金會的圓夢基金計畫，受獎生或導師、業師等彼此間有緊密連結，自然而然形成回饋台灣的人才庫，成為全「面」提升台灣最有力的力量。

5月13日至31日開放申請，申請條件需為台大工、法律、理、管理4個學院在學或畢業5年內，具有利他精神且對於台灣現面臨之6大議題具有解決之熱忱及抱負，並提出6大議題提案計畫並願意親自實踐者，申請類別分為交換訪問學生、碩士研究所、博士生、與海外實習，通過者將提供每名交換訪問學生將獲最高每年80萬元，留學生將獲每年最高300萬元獎學金贊助。

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