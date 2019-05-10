台東幸福住宅不幸福？仍有餘屋快申請！

2019-05-10 10:52

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府推動300戶平價幸福住宅，不過因為承購民眾擔心繳不出自備款，目前仍有76戶餘屋，議員陳銘風、方賢仁今天在議會質詢時要求縣府幫助民眾，以免「幸福住宅不幸福」，建設處長吳慶榮表示，這波申請至17日截止，觀察近2年台東市區公寓建案多，短期內不會推出第2期幸福住宅。

300戶幸福住宅位在康樂火車站旁，經過數波申請，也放寬承購資格，目前仍有76戶餘屋，陳銘風指出，以平均月薪4萬元的民眾來說，扣除生活開銷，還要繳每月1萬元房貸，口袋裡只剩幾千元可以運用，幸福住宅「不幸福」，方賢仁則說，自備款門檻太高，民眾無法承購。

吳慶榮說明，幸福住宅房價僅計算土地及建築成本，但因為和銀行洽談貸款約為7成，也就是自備款約需百萬元，的確造成部分民眾放棄，不過因為近兩年市區建案多，短期內不會推出第2期幸福住宅。

他進一步說明，目前承購資格放寬至25歲以上單身者、家戶年收入約在113萬元以下，約有55位申請者符合資格，而這波登記選屋申請期限也延長至17日，請民眾把握。

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