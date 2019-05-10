木橋載重創新設計競賽 光華高工奪特別獎

2019-05-10 09:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中市光華高工消防工程科2年級徐春吉、黃紹愷、李昱欣、白昕卉在實習主任游振源指導下，參加全國「木橋載重創新設計競賽」，只以木條和熱溶膠，設計出可以承受重力強度的木橋，4人歷經5個月不斷嘗試，前後壓毀了20多座，發現以工字形主樑，加上斜撐設計的橋梁最佳，正式比賽時將載重提升達278公斤， 精準強度更達719，從全國306支隊伍中拿下精準強度特別獎，同學都說從實作過程中學到力學、安全和結構設計的知識。

光華高工副校長賈德琪說，台中在1995年發生衛爾康餐廳大火，造成64人死亡、11人受傷的慘劇，因傷亡慘重，讓大家重視消防安全，學校為了培育消防設備的設計、監造、裝置、檢修人才，1997年成立全國高中職唯一的消防工程科，至今已有許多畢業生考取消防設備士。

光華高工實習主任游振源說，消防工程是跨領域的學習科目，學生除了學習消防設備裝置、檢修、防災，還要涉獵水電、機械、土木、建築、測量等知識，因此鼓勵學生參加結合了土木、建築、機械等領域的全國高中職「木橋載重創新設計競賽」。

此次由消防工程科2年級徐春吉、黃紹愷、李昱欣、白昕卉4人組隊參加，以規定的白木條，以及棉繩、黏著劑設計橋梁結構，再測試所能承載的最大能力。

李昱欣說，一開始以不同結構木條試壓，先以椅子測試，接著請60幾公斤，甚至7、80公斤重的同學直接坐上去測試，終於改良出最適合的結構，並發現以「工」字型斷面做為橋的主樑，承載重量最佳。

徐春吉也說，測試時非常辛苦，不但不斷修改結構圖，前後還壓毀了至少20幾座木橋，從中發現包括梁的斷面形狀、斜撐配置的位置和數量都很重要，並發現原來木條的紋路也會影響抗壓性；黃紹愷則說，製作過程中發現除了設計橋梁結構，包括切割木材、黏接，每一個步驟都很重要，只要稍有差錯，就會成為橋梁垮掉的致命處。

4人將歷經多次實驗的作品改良後到高雄參加全國賽，經多功能試驗機加重測試，載重提升達278公斤，精準強度達719，從全國306支隊伍中拿下精準強度特別獎。

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