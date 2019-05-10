與媽咪「心有靈犀」 母親節東勢分局帶媽媽山林聚餐

2019-05-10 09:41

〔記者張軒哲／台中報導〕母親節即將到來，東勢分局分局長蔡元戎為了感謝分局各單位兼顧家庭及工作的媽媽們無私的付出，在東勢轄區「心有林畦」景觀渡假莊園舉辦一場輕鬆歡樂的餐會，由蔡分局長帶媽媽們走出繁忙的勤務，走入落羽松美麗的世界。現場所有媽媽們在溫馨的氣氛中快樂地提前慶祝屬於自己的節日。

「分局長揪感心！」「這是寶寶出生以來，最享受的一天！」東勢所王姓女警對於能在這個悠閒的莊園慶祝自己第一個母親節，顯得特別興奮。王姓女警是「媽媽界」的新鮮人，漸漸感受到蠟燭兩頭燒的窘境，想要求得浮生半日閒的靜謐已成一種奢侈的願望。蔡元戎分局長為給媽媽們一個驚喜，特別在轄區知名的渡假莊園規劃一場美食饗宴。

不同市區餐廳多位於喧囂的建物內，「心有林畦」位居山城，以草木為鄰，放眼望去，儘是綠意盎然，參加餐會的媽媽同仁都沈醉在這有故事的莊園中，摒除了所有的煩躁。

熱情的莊園老闆夫妻，各式拿手好菜不斷上桌，生怕這些平日辛苦的職場媽媽肚子填不飽，還頻頻詢問夠不夠吃。茶足飯飽，從蔡元戎手中收到了康乃馨的同仁，搶著和分局長拍照。就在說說笑笑中，東勢分局的職場媽媽們度過了歡樂的母親節。

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