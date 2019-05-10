敘說思念與感謝 南二監面對面母親節懇親會

2019-05-10 10:08

〔記者楊金城／台南報導〕喜迎母親節，台南第二監獄為增進收容人與家庭的連結，提升家庭支持，一連三天舉辦懇親活動，不管是在電話懇親輕輕呼喚「阿母」、「媽媽」，或者面對面懇親，都讓收容人和親人相當珍惜與感動。

南二監今天說，懇親活動共有801名參加，3天來也有110名的收容人在面對面懇親活動與家屬傾訴彼此的思念與關懷。

典獄長邱泰民說，感謝更生保護會台南分會協助辦理懇親，佛教慈濟慈善基金會合作辦理奉茶、濯足孝親，並感謝收容人家屬對於在監服刑的親人不離不棄，期盼家屬對收容人多一些的包容與寬恕，使收容人能藉由家庭支持的力量順利復歸社會。

收容人小楊 （化名）自幼由外公、外婆撫養長大，在獄中服刑的小楊積極參與監方提供的烘焙技訓班、手工編織、烏克麗麗、阿卡佩拉班，使他習得烘焙技能及對音樂的興趣；這次懇親會他的外婆也由舅舅陪同前來給予親情的鼓勵，小楊表示出監後會跟隨舅舅工作，不再為非作歹，重作新民。

南二監為配合母親節的到來，也與台南六甲數位機會學習中心辦理「非常好色」軟體應用課程製作賀卡，除了圖像外並結合聲音的錄製，讓收容人製作賀卡表達對母親、妻子或身為人母親的女兒給予祝福，消除不好意思說出口的尷尬。

為熱絡活動氛圍，會中也配合廉政署微電影[蔥花麵包的滋味]，舉辦有獎徵答，答對的收容人家屬，可以獲得南二監自營的「六甲荷麵（甲好麵）」。

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