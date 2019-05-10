基隆聯合婚禮今年豁出去了 到盛世公主郵輪走「西洋宮廷風」

2019-05-10 08:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆聯合婚禮越辦越盛大，今年首度與公主遊輪合作，將於7月5日在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，還提供新人5組免費、5組半價的太陽公主號四日蜜月之旅，為新人添喜、添嫁妝，留下美好回憶，5月23日起在基隆民政處宗教禮儀科現場報名，以30對為限，男女雙方只要有一方在基隆市設籍、或在基隆工作，都可以報名。

基隆市政府去年重啟聯合婚禮，在潮境公園海天一色的美景前舉行婚禮，還提供新人麗星郵輪蜜月之旅，一開放報名就被秒殺，深受好評，今年活動擴大舉辦，將於7月5日在公主遊輪盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，安排新人在郵輪上走紅毯、互許終身，把聯合婚禮拉到另一個檔次。

「遊輪辦婚禮、抽獎度蜜月！」民政處指出，盛世公主號有「海上的移動城堡」美譽，每回造訪基隆港都會鳴放獨特的「愛之船」船笛樂曲，「浪漫郵輪愛之船」的形象，非常符合婚禮的浪漫幸福氛圍，在郵輪上辦婚禮也別具意義。

為祝賀新人建構幸福的家庭，公主遊輪、百威旅遊、基隆慶安宮、基隆港務公司共贊助5組免費、5組半價的太陽公主號四日蜜月之旅，由法朶創意婚紗贊助操刀拍攝婚紗照。

另外，每對新人還可得到諸多賀禮及優惠，包括市長林右昌簽名的金鏟子、掃地機器人、浪漫宮廷風婚紗免費租借、熊米屋及泉利米香禮盒等，相當優厚。

民政處表示，聯合婚禮活動限30對，5月23日起在基隆民政處宗教禮儀科現場報名，男女雙方只要有一方在基隆市設籍、或在基隆工作，都可以報名，符合資格者將依報名順序錄取，並提供5對弱勢幸福名額，結婚當事人一方為中低收入或低收入戶，可優先參加，相關事項可洽各區戶政事務所或民政處宗教禮儀科。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/