母親節前夕 軍備局模範母親表揚

2019-05-10 08:14

〔記者張忠義／高雄報導〕〕母親節前夕，軍備局生產製造中心與第205廠分別舉辦模範母親表揚茶會，由中心主任朱建群少將主持，表揚當選軍備局及中心模範母親陳侒宜女士等7員，205廠林廠長親赴趙王菊華、郭吳英輝及尤美秀3位模範母親府邸，獻上誠摯祝福，致贈「春暉」賀屏，並帶來賀禮，場面溫馨感人。

為感念慈愛光暉，弘揚母儀，教化官兵傳承孝道倫理，軍備局朱主任逐一向各廠模範母親致意，除恭喜獲得殊榮外，同時也期勉官兵子女感念慈暉，及時行孝，身為軍人因為任務的關係，無法隨時陪伴家人，因此更要體認親情的可貴；最後，感謝全體官兵眷屬背後默默付出，使同仁安心服役於部隊。

第205廠廠長林少將期勉受獎子女應感念慈暉，弘揚母德，進而以「及時行孝」、「奉公守法」及「善盡本務」等具體行動，向母親表達愛與感謝。

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