高士神社更勝「愛情摩天輪」？ 異鄉男女神社結緣「令和」完婚

2019-05-10 08:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東野牡丹公園內的「高士神社」，安座四年多來，已經成為當地熱門觀光景點，每年兩次的傳統例祭更吸引民眾前往欣賞，神社5日舉辦「令和元年」例祭，更有一對因神社結緣的台灣新人舉辦日式婚禮，場面相當溫馨，不少未婚男女也到訪參拜，希望自己也能求得好姻緣，讓神社搶先高雄，意外先有「愛情摩天輪」效果。

每年元旦及五月第一週的高士神社例祭，目前已經固定舉辦時間，整個隆重正式的祭典過程，經捐贈神社的宮司佐藤健一在日本宣傳，已經有不少日本觀光客到訪觀光，更搭配部落社區旅遊成為地方特色。

今年適逢日本更改年號，五月份成為令和元年的首次祭典，神社人員特別準備「令和元年」御朱印供索取，吸引遊客大排長龍，而例祭過程中，一對台灣新人也在神社工作人員協助下，舉辦台灣難得一見的日本神前式婚禮。

高士神社管理委員會總幹事李安琪指出，這對新人與神社有特殊緣分，新郎亞吉與新娘小可一個在南、一個在北；分住在距離遙遠的兩個縣市，因為喜歡神社文化，因此在交往後的第一次出遊時就來到神社，並許願希望對方可以成為自己的另一半，認識加交往兩年來就多次南下前往神社參加例祭。沒想到祈願很快成真。

今年一月一日新年參拜時，亞吉在神社前向小可求婚成功，高士神社社務所管理員陳重源說，因在神社互許終身的兩人，決定跟神社結下一輩子的緣分，得知此事的宮司佐藤健一先生也決定幫兩人在五月五日例祭前，替兩人舉辦一場神前式婚禮。

這是在跨越「昭和」、「平成」、至「令和」三個年號之後，台灣的第一場正式的神道婚禮；也是二戰結束後，第一次重新在台灣的神社舉行婚禮的紀錄。整個過程都依傳統日式神道流程舉辦，並邀請數百名台日賓客、高士部落的排灣族人圍觀祝福，場面相當溫馨感人。

「高士神社」是1939年底建於高士村的小神社，1946年被颱風吹垮只剩下基座，因台灣在日本大地震時捐了鉅額善款，加上得知「牡丹社事件」及NHK電視台對排灣族的不禮貌報導等淵源，佐藤健一不惜拿出千萬日圓存款重建高士神社，2015年8月完成安座，神社主體高230公分、寬166公分、重400公斤，由日本神社工匠以檜木及銅板打造，雖曾有政治狂熱者質疑，但居民及日本神官都強調，神社內是「日本迎回戰死的排灣族祖靈、非日本天照大神」。

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