05/10 各報重點新聞一覽

2019-05-10 06:22

自由時報

中國廠商捐款 60萬就遮了中華民國

苗栗縣立南庄國中遭爆，四月底舉辦中國廠商捐贈六十萬贊助營養午餐儀式，捐贈支票看板的中華民國紀年竟被遮掉，活動結束後，中國捐贈廠商更拉出「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條，與苗栗縣教育處督學及南庄國中校長合影；苗栗縣議員陳光軒批評，中國統戰伎倆走入學校，教育機關應嚴肅面對。

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經長看自經區：中國貨進來、錢出去

高雄市長韓國瑜搞不清「自經區」，角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘則主張「自貿區」；經濟部長沈榮津昨表示，自經區喊的是「貨出去、錢進來」，但法案卻讓中國材料進來加工、成品還可內銷，將造成「（中國）貨進來、錢出去」，衝擊台灣產業、社會也不樂見；且依他詢問產業界，都覺得目前自貿港區等制度已可滿足需求，不需特別設立自經區。

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書寫障礙生展才華 登美術北聯榜首

新竹市建華國中美術班學生陳以荷，小學時被鑑定出有書寫障礙，求學過程一度受挫，後來在繪畫領域找到自我，揮灑自如。今年參加北區高中美術班術科聯招，素描、水彩、水墨和書法都表現優異，在廿五所學校、八百多名學生中拿到榜首，可望進入第一志願師大附中美術班就讀。

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蘋果日報

今談判 貿易戰中國低頭 中國撂話：要打便打 白宮：他們暗示盼協議

美中貿易談判，今於華府關鍵對決！美國「關稅人」總統川普前天把再度調升關稅的理由，歸咎於中國「破壞協議、得付代價」。美中歷經1年多角力，美國手上最大王牌仍是調高中國製貨品輸美關稅，中國至少有3張牌可反制，包括拒絕採購川普大票倉農業州黃豆等農產品，甚至中斷關鍵元件輸入美國，打擊美國本土製造業。

鴻海集團5年領957億補貼 郭台銘中美左右逢源 鴻海：爭取優惠未違法

國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘昨表態支持辯論、支持手機民調，他說「沒有一中各表，就沒有九二共識」，強調希望北京當局重視台灣存在的事實。由於郭台銘才和美國總統川普見面，香港《蘋果日報》調查，郭台銘在中美兩地投資龐大，左右逢源，不但獲得美方支持，在中國也獲得巨額補貼，5年達240億港元（約957億元台幣），恐將成郭台銘這次競選被檢視的重要項目。

聯合報

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

國內驚爆醫界不能說的秘密，部分醫院將一次性使用的手術耗材重複消毒、使用，使用次數可能多達十次。衛福部次長薛瑞元昨天表示，已委請各地衛生局調查，若仿單強調為單次使用，醫院卻重新消毒使用，除非有科學證據證實風險如同第一次使用，否則將依法開罰。

全球關注！加稅大限到 美中進入攤牌時刻

美中貿易談判進入攤牌時刻，中國大陸主談人、副總理劉鶴於台北時間今天凌晨抵達華府，隨即與美方談判代表財政部長米努勤、貿易代表賴海哲等人展開關鍵性磋商，在美國總統川普宣布加徵關稅的期限前，雙方代表僅剩不到十小時與時間賽跑，避免走向相互加徵關稅的雙輸局面，進而造成全球金融市場動盪與景氣衰退。

中國時報

綠傾巢打韓

高雄市長韓國瑜民調持續領先各總統參選人，遭民進黨當成頭號戰犯圍剿，使出打韓3招；首先在議會箝制韓，塑造他是不懂市政的大老粗，接著把自貿區說成是洗產地賣台扣紅帽，最後出動網軍妖魔化韓流的支持者。一連串設計，就像韓國瑜說的明眼人都看得出來。

美加徵關稅倒數 陸稱將被迫反擊

陸美貿易協商最後交鋒戰火猛烈。美國8日晚間透過《聯邦公報》公告，從本周五開始，將把2000億美元大陸商品關稅從10％提高到25％。大陸商務部9日下午3時召開記者會，發言人高峰證實，大陸國務院副總理劉鶴已按計畫於9日至10日率團赴華盛頓，與美方進行第11輪陸美經貿高級別磋商。同一天，大陸外交部證實，陸方經貿代表團於9日離開北京，率團出訪美國。

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