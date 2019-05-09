北市新增1例本土麻疹 可傳染期曾搭捷運逛百貨與夜市

2019-05-09 21:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市前晚新增一例本土麻診確診病例，35歲女子無國外旅遊史，在上週四出診，隔天前往醫院檢驗，前晚確診為麻疹。台北市衛生局表示，個案傳染期間曾有公共場所活動，包含嘉義市寬悅花園酒店、台北捷運、微風信義、統一時代百貨、師大夜市、公館夜市等。

台北市衛生局提醒，若民眾曾在相同時段出入相關場所，需自主健康管理18天，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，需通報衛生局。

近期國內外麻疹感染疫情頻傳，截至今為止，國內累積90例麻疹病例，60例為國內感染，30例為境外移入病例，至於德國麻疹，累計病例則為11例。北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，台北市截至昨為止，確診個案共計13例，其中境外3例，本土10例。

麻疹屬高傳染性的病毒性疾病，歐佳齡提醒，民眾出入醫院或人潮密集公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，並注意呼吸道禮節與手部衛生。

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