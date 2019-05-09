週五白天前各地仍有雨 把握週末回穩天氣慶祝母親節！

2019-05-09 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）東北季風又稍稍增強，加上鋒面影響，各地普遍有雨，尤其北台灣雨勢較為明顯，且感受上較有涼意。明天（10日）鋒面持續影響，白天以前各地有雨，但到了上午鋒面雲系就會慢慢離開，中部以北的降雨機率也會降低。

根據「中央氣象局」預報，明天白天以前各地仍有短暫陣雨，尤其是南部及東南部地區的雨勢有機會較大。到了上午，隨著鋒面雲系逐漸東移，中部以北降雨機率降低，較明顯的降雨偏向在山區附近。至於東半部及南部地區水氣仍多，還是容易有降雨情況發生，提醒民眾多加注意

溫度方面，10日清晨各地氣溫約21至23度，北台灣白天高溫可望來到25至27度，感受上較為舒適。其他地方和今天類似，高溫在28到31度左右，感受較為溫暖。

另外，據「天氣風險公司」表示，這樣的有雨天氣預計要到週末才會有明顯改變，屆時東北風減弱，水氣也減少，逐漸轉成偏東風到東南風，天氣轉晴回溫，大致而言，今天母親節天氣穩定，適合帶媽媽出遊，民眾可以好好把握。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2點的中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約4800公里，向西北西方向移動，對台灣沒有影響，請民眾放心。

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