展場變遊戲場！奇美博物館推實境遊戲 5/18搶鮮體驗

2019-05-09 22:46

〔記者萬于甄／台南報導〕誰說逛博物館只能安靜的欣賞！奇美博物館顛覆傳統，導入時下最夯的實境遊戲，推出「穹頂計畫」遊戲，將博物館內藝術典藏品變成有趣的解謎線索，透過手機科技與互動遊戲，打造新的觀展模式，518國際博物館日也將舉行限額先鋒場，歡迎有興趣的民眾報名體驗。

奇美博物館指出，近年來全球許多博物館都在思考如何與時俱進，讓博物館不單單只是博物館，其中，法國羅浮宮甫就設計「密室逃脫」遊戲，吸引不少年輕族群造訪，奇美博物館也同步開發「穹頂計畫」實境遊戲，讓年輕人可以三五好友一起團隊合作、分享討論。

穹頂計畫實境遊戲以典藏畫作《音樂的寓意》為發想主軸，串聯奇美博物館6大常設展廳，共12組解謎任務、8個關卡、4條支線，玩家需依據鑑定師留下的包裹，穿梭各展廳、觀察展品，調查名畫《音樂的寓意》背後隱藏的秘密，讓玩家從遊戲中自然而然親近藝術。

奇美博物館說明，民眾只要到奇美博物館售票櫃檯或聚樂邦官網購買遊戲盒，就可以手機網頁瀏覽器開始遊戲，時間約3至4小時，可供3至6人使用，價格約1500至2100元不等，購買遊戲盒送奇美博物館門票（限使用一次），遊戲期限即日起至2021年4月30日止。

奇美博物館說，518國際博物館日也推出「穹頂計畫」先鋒場，獨家提供36位民眾搶先體驗，歡迎有興趣的玩家洽博物館報名，額滿為止，此外，國際博物館日當天，館內也有許多豐富活動，歡迎民眾來同樂。

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