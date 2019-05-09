科大研究生雕刻「九五至尊」蔬果 在香港美食大賽秀國旗

2019-05-09 21:28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2019香港國際美食大獎（HOFEX）本週舉行，我國科大生雕刻蔬果作品「九五至尊 君臨天下」拿下銀牌，在會場拉國旗慶功。

賽事5月7到10日於香港會議展覽中心舉行，吸引世界各地廚藝選手參賽，樹德科技大學研究生柯豐富雕刻芋頭南瓜，融合西方廚藝造型與東方文化意象，雕繪玉皇大帝輕駕龍椅，君臨天下，觀其眾生及眾仙齊聚景象，獲得評審及民眾好評，為台灣爭得銀牌。

柯豐富得獎後興奮地拿出國旗慶功，他受訪時說，作品結合東方故事，融合西方結構功法建構出嶄新外貌，氣勢讓評審震撼。

香港HOFEX國際美食大賽每2年舉辦，為世界廚藝大賽B級賽事，不少年輕選手藉此為跳板，更上層樓，而上屆吸引74國、2661家業者參展，有3萬9000名買主入場，其中，31％買主來自世界各地，也是食品廠商拓銷重要平台。

柯豐富感謝父親支持，樹德科技大學國際及兩岸事務處處長程蓓芬、動漫與遊戲設計系主任蘇中和指導，也感謝校長陳清燿、副校長嚴大國協助出國事宜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/