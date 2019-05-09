中市府限中火下週三前繳2000萬罰鍰 改善天數縮為60天

2019-05-09 20:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠放流水3次超標，遭台中市環保局以水污染情節重大，重罰2000萬元，需於今年5月15日前完成罰鍰繳，交環保局今天邀專家學者嚴審中火改善計畫書，決議改善計畫執行天數縮減為60天，查驗合格前，中火1至4號機組至少降載50％。

環保局指出，今年7月起，中火需按季執行放流口下游水體生態調查與監測，環保局將持續查驗廢水水質，若違規將繼續重罰。

環保局說，中火放流水經環保局3次採樣檢測，硝酸鹽氮含量皆超過標準，顯示廢水處理設施功能不足，違規情節重大，因此重罰2000萬元，創下國營事業水污染罰款紀錄，中火依規需於5月15日前完成罰鍰繳交。

依照「水污染防治法」規定，中火必須提出能提升廢水處理功能的改善計畫書，內容包含改善期間機組減產、維持既有設施正常操作、調整操作條件、工程改善項目及預訂施工期程，同時在改善期限內，須進行功能測試，確認執行改善後的功能符合需求，提出改善計畫加上經審查核准後的執行改善與功能測試的時間，合計不得超過90天。

環保局長吳志超指出，市府於今年4月15日要求中火於4月30日前提送改善計畫書，中火於期限截止前一刻送至環保局，已使用15天；且5月1日計畫書經初審退件，中火於5月6日送修正計畫，又花了5天補件。因此，完整改善計畫的時間已用去20天，後續經核准後的改善時間不得超過70天。

此次中火向環保局提出改善計畫的執行天數為90天，經過與會專家學者及環保局審查，最終核定縮減為60天，督促中火盡速完成改善；改善期間，環保局仍將持續監督廢水處理設施的操作，並查驗排放水質，如有違規情形將持續重罰。

此外，為讓改善計畫確實有助污染物減量，環保局此次特別邀請國內具有多年經驗，並專研廢水處理的學者協助審查。專家們提醒中火，調整液氨注入量須注意排氣與廢水排放的硝酸鹽濃度監控，避免顧此失彼，未來進行中長期廢水處理的改善工程前，也應先利用小型模廠試驗，確認無污染疑慮後再行施作。

環保局說，經過專家學者和環保局人員的聯合審查，本次中火改善計畫的審查結論共有5大點，第一，環保局核定改善期間從5月10日起到7月8日止共60天；6月1日後，可進行連續5天以上的功能測試，功能測試前3天，需通知環保局實際執行時間及採樣日期，並於7月8日前，提送功能測試報告至環保局報請查驗。

第二，改善期間及環保局查驗合格前，1至4號機組至少降載減產50％，另配合空品不良期間額外增加自主降載或友善降載；第三，廢水硝酸鹽氮的相關改善措施不得影響空污防制設備效能，或衍生其他放流水標準管制項目超標情形。

第四，今年6月10日前，中火需提出包含硝酸鹽氮在內的水質水量自動連續監測及傳輸設施設置計畫書送環保局審查，並在今年10月1日前，完成相關連續監測設施設置，並與環保局連線；第五，今年7月起，中火需按季執行放流口下游水體環境生態調查與監測，相關監測資料定期送環保局，以確保環境無污染疑慮。

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