醫訊》秒懂肺塞阻 衛福部桃園醫院邀掌中劇團戲說

2019-05-09 23:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院今天舉辦胸腔科病友座談會，邀請大中華五洲園掌中劇團進行展演，透過40分鐘的布袋戲演出，讓民眾了解慢性阻塞性肺病與氣喘。

參與活動的王伯伯說，以前因為生病的關係，讓他不積極參加活動，但這次的病友會讓他重溫了小時候看野台戲的快樂時光，沒想到還可以更加認識自己的疾病，了解正確用藥及肺部保養，他興奮地說：「下次醫院有類似的活動一定第一個報名。」

部桃胸腔科主任李世偉介紹，肺塞阻的症狀包括長期咳嗽有痰、呼吸喘及胸悶，有些病友呼吸還會咻咻聲，這些症狀都與氣喘很類似，其中大多病患的菸齡都超過20年至30年。

李世偉說，由於肺塞阻病程緩慢，早期不易察覺，因此患者容易錯失最佳治療時機，建議民眾如有發現類似症狀，應及早戒菸並找專業醫師診治，今天的活動除教導病友們如何做好日常生活保健，也讓患者能了解疾病並能有正確的用藥觀念。

部桃肺塞阻個管師林玉涓說，有些剛治療的患者反應，用藥後沒什麼效果或是不習慣用吸式用藥方式，經她觀察後發現，原來是病人吸幾次後，自覺沒有「立竿見影」的成效，自行停藥放棄，難怪會沒效果。

林玉涓強調，規律用藥治療，對於控制病情也是很重要，並建議患者可定期施打肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗，減低肺阻塞的急性發作。

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