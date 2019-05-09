中和停車位少、捷運施工噪音苦 侯友宜與里長座談求解方
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針對停車問題，侯友宜當場向警察局裁示，在晚間彈性取締。（記者邱書昱攝）

針對停車問題，侯友宜當場向警察局裁示，在晚間彈性取締。（記者邱書昱攝）

2019-05-09 20:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天在中和區舉辦第一場里長座談，各相關局處也列席直接回答里長提出的問題。由於中和區地狹人稠停車格有限，道路又因為捷運環狀線衍伸出的問題，引起附近民眾反彈。侯友宜強調三環三線的大建設要做，也針對停車問題當場裁示，在晚上休息時不影響消防、救護通道前提，警察彈性取締。

中和區長賴俊達彙整里長們的反映事項，包含巷弄內的監視器不足、污水下水道接管、興南夜市振興、圓通烘爐地的步道，以及公園缺乏公廁等問題，其中交通問題一直困擾當地，尤其是捷運施工所造成的黑暗期最為苦惱。

秀峰里長周存炎指出，捷運試車時的噪音過大，「夜間九點、十點有沒有超標？」，還有道路施工圍攔查達四、五個月，加上人行道拓寬、縮減車道，經常產生回堵，希望能盡快解決。

另外，汽機車停車位不足，不少里長也要求在建設停車場或是於巷道內、人行道上增設停車格，以及中和納骨塔附近的環保局的用地也能開放給民眾停車。

對此，新北市政府捷運工程局說，噪音是因為今年初到4、5月是測試單車緊急煞車系統，測試為白天75分貝，晚上就會降到65分貝，測試完畢至少降低7分貝，而六月則是穩定測試，就是比照營運時的速度，同時，隔音牆的部分也會配合改善。

針對停車方面問題，交通局表示，日後會在秀山國小興建共構停車場，但由於校舍改建時程，必須要和教育局進行討論。環保局也直接承諾，納骨塔附近的用地直接出借當臨時停車場。

侯友宜在最後結論時說，三環三線是前新北市長朱立倫規劃，現在是建設期，財務狀況真的不好，「接的時候快負債1400億元」，但是開源節流大建設一定要繼續做，同時，也當場裁示警察局，只要在晚上休息時，不要影響消防車、救護車要道進出，「摩托車停哪我們彈性取締」。

  • 現場的里長們也將里內關心的大小事逐一和侯友宜及市政府各局處反映。（記者邱書昱攝）

    現場的里長們也將里內關心的大小事逐一和侯友宜及市政府各局處反映。（記者邱書昱攝）

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