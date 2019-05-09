中和停車位少、捷運施工噪音苦 侯友宜與里長座談求解方

2019-05-09 20:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天在中和區舉辦第一場里長座談，各相關局處也列席直接回答里長提出的問題。由於中和區地狹人稠停車格有限，道路又因為捷運環狀線衍伸出的問題，引起附近民眾反彈。侯友宜強調三環三線的大建設要做，也針對停車問題當場裁示，在晚上休息時不影響消防、救護通道前提，警察彈性取締。

中和區長賴俊達彙整里長們的反映事項，包含巷弄內的監視器不足、污水下水道接管、興南夜市振興、圓通烘爐地的步道，以及公園缺乏公廁等問題，其中交通問題一直困擾當地，尤其是捷運施工所造成的黑暗期最為苦惱。

秀峰里長周存炎指出，捷運試車時的噪音過大，「夜間九點、十點有沒有超標？」，還有道路施工圍攔查達四、五個月，加上人行道拓寬、縮減車道，經常產生回堵，希望能盡快解決。

另外，汽機車停車位不足，不少里長也要求在建設停車場或是於巷道內、人行道上增設停車格，以及中和納骨塔附近的環保局的用地也能開放給民眾停車。

對此，新北市政府捷運工程局說，噪音是因為今年初到4、5月是測試單車緊急煞車系統，測試為白天75分貝，晚上就會降到65分貝，測試完畢至少降低7分貝，而六月則是穩定測試，就是比照營運時的速度，同時，隔音牆的部分也會配合改善。

針對停車方面問題，交通局表示，日後會在秀山國小興建共構停車場，但由於校舍改建時程，必須要和教育局進行討論。環保局也直接承諾，納骨塔附近的用地直接出借當臨時停車場。

侯友宜在最後結論時說，三環三線是前新北市長朱立倫規劃，現在是建設期，財務狀況真的不好，「接的時候快負債1400億元」，但是開源節流大建設一定要繼續做，同時，也當場裁示警察局，只要在晚上休息時，不要影響消防車、救護車要道進出，「摩托車停哪我們彈性取締」。

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