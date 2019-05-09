國內首傳腸道出血性大腸桿菌感染症 男大生狂瀉20多天

2019-05-09 18:10

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內首例「腸道出血性大腸桿菌感染症」，為在南部念書的20多歲男大生，出現發燒、嘔吐等症狀，甚至狂拉肚子20多天，確診感染諾羅病毒與大腸桿菌O104，所幸經治療已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該名男大生是外食族，多到一般餐廳或夜市吃飯，但日前與女友到中部餐廳用餐後，開始出現發燒、嘔吐等症狀，經檢驗均確診感染諾羅病毒，但男大生又檢出大腸桿菌O104，甚至腹瀉長達20多天。

莊人祥指出，衛生單位進一步採集同住者、共食者及廚工共35名的糞便檢體，均未檢出病原，另再採集男大生於感染前食用的牛肉、干貝、蝦子等34件食品檢體，也均未檢出病原，因此尚無法確認其感染源。

莊人祥說明，我國將「腸道出血性大腸桿菌感染症」納入法定傳染病以來，迄今共通報確診2例，首例為2001年8月確診的外籍男童，經調查發現感染源不排除可能於僑居地感染，今年確認的男大生則是首例本土病例。

莊人祥提及，腸道出血性大腸桿菌感染症可經由接觸受感染的動物，食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染；潛伏期約2至8天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，成人會有腎衰竭、血栓性血小板減少性紫斑症，小孩則有溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或死亡。

莊人祥提醒，民眾應避免食用未煮熟的牛肉、豬肉等，或是飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，且用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂徹底洗手，降低感染風險。

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