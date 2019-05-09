醫病》3D導航微創手術切子宮肌瘤 她3個月後好「孕」到

2019-05-09 22:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中39歲王小姐結婚5年遲未懷孕，近半年來更出現月經量增多，以及月經週期紊亂的狀況，就醫檢查赫然發現子宮內長了一顆8公分大的肌瘤，因患者希望還能自然懷孕，婦產科醫師決定以「3D導航腹腔鏡微創手術」切除子宮肌瘤，並打通阻塞的雙側輸卵管，術後經期狀況明顯改善，且3個月後就自然懷孕，讓她喜出望外。

亞大醫院婦產部內視鏡微創手術主任高惠芬今天說，這名患者因不孕、月經量多和經痛問題求診，安排超音波檢查，發現子宮內有一顆8公分大的子宮肌瘤壓迫子宮內膜腔，輸卵管攝影檢查也發現雙側輸卵管阻塞，建議手術切除肌瘤。

高惠芬說，患者說怕痛，並希望還能自然懷孕，因此建議她接受「3D導航腹腔鏡微創手術」切除子宮肌瘤，手術方式和一般2D腹腔鏡手術一樣，都是透過內視鏡影像鏡頭置入病患腹腔內，「3D導航腹腔鏡微創手術」增加立體影像空間，讓醫生在進行手術時，可更精準切割、止血及縫合，並縮短手術時間及出血量，讓恢復期所短，降低併發症發生。

高惠芬指出，「3D導航腹腔鏡微創手術」可運用在複雜性子宮或子宮肌瘤切除手術、卵巢腫瘤輸卵管手術、癌症及骨盆重建手術等，以提升患者術後健康的恢復。

高惠芬說，子宮肌瘤是現代女性常見的婦科疾病，約有1成的患者因子宮肌瘤生長在子宮內膜腔內，或大於4公分，影響胚胎著床造成不孕，治療方式包括服用藥物、超音波燒除和手術切除，因患者希望自然懷孕，因此建議切除提高受孕機率。

高惠芬說，患者以「3D導航腹腔鏡微創手術」切除肌瘤後，並進行整型手術打通阻塞的雙側輸卵管，術後月經量恢復正常，且第3個月就自然懷孕，比一般患者約需10個月後才能自然懷孕早了許多，真的很幸運。

高惠芬提醒，婦女罹患子宮肌瘤，通常不會有症狀，當出現月經量增加、不正常出血、頻尿卻尿不多、解尿困難等現象，應就醫進一步檢查，才能早期治療。

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