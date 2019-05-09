疫病》麻疹疫情爆不停 國內已累積90例

2019-05-09 18:03

〔記者楊心慧／台北報導〕近期國內外麻疹感染疫情頻傳，截至目前為止，國內累積90例麻疹病例，60例為國內感染，30例為境外移入病例，至於德國麻疹，累計病例則為11例。台北市聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師張瓊云說，麻疹病徵為發燒、全身乏力、咳嗽、鼻炎、結膜炎等，並有出疹狀況，由於麻疹患者呼吸道分泌物的感染性液滴，可在空氣中傳播長達兩小時，因此容易被傳染。

麻疹屬高傳染性的病毒性疾病，張瓊云指出，麻疹分為潛伏期、前驅症狀、出疹、恢復期四個階段，潛伏期時間為6至21天，接著將出現發燒、全身乏力、厭食、結膜炎、鼻炎、咳嗽等前驅症狀，兩到三天後，陸陸續續會有出疹現象，剛開始會先出現在臉部、頭部，逐漸向下擴散，最後則是恢復期，不過這時還是會有持續咳嗽的情形。

張瓊云提醒，麻疹約有3成病例會發生其他併發症，包含腹瀉、繼發性感染、肺炎、腦炎等，尤其免疫功能低下的病患、孕婦、營養不良的病患等都容易有併發症危機。

衛生福利部疾病管制署呼籲，民眾出入醫院或人潮密集公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，應避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區。

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