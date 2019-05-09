醫病》有漏尿困擾的婆婆媽媽 試試這一招

2019-05-09 21:41

［記者黃淑莉／雲林報導］母親節將屆，中國醫藥大學附設北港醫院提醒大家別忘了關心媽媽的身體，尤其是令許多婆婆媽媽困擾且難以啟齒的尿失禁問題，北港醫院婦產科主任鄭希彥建議婦女朋友，平常可多做「凱格爾」運動即縮肛運動。

北港醫院院長吳錫金與副院長林榮生‌今天在醫院內贈送康乃馨花束，提早祝福大家母親節快樂；婦產科主任鄭希彥在醫院大廳宣導婦女常見漏尿問題，提醒大家要多關心媽媽的身體。

鄭希彥表示，婦女朋友生產過程、產後坐月子復原是否良好及常搬重物，隨著年紀增加可能會造成子宮脫垂或膀胱脫垂，導致尿失禁、尿急、頻尿等症狀，嚴重可能導致解尿困難。

鄭希彥指出，尿失禁問題讓許多婦女朋友困擾，打個噴嚏、跳一下就漏尿，甚至尿憋不住來不及走到廁所就漏尿，有婦女因此不敢出門，嚴重恐影響生活品質。

鄭希彥說，北港醫院今年年立排尿中心，醫師會根據病人狀況給予治療方式，初期者可透過縮肛運動來加強骨盆底肌肉，搭配院方新引進的「電刺激」治療儀來強化骨盆底肌力，增加肌肉截面積，強化尿道閉鎖機能。

若脫子宮、膀胱脫垂嚴重則可以手術，術後再配合電刺激物理治療，來強化骨盆底與回復排尿功能；北港醫院院長吳錫金強調，尿失禁問題不僅女性，男性一樣有這樣的困擾，呼籲民眾不要害怕就醫，早期治療效果更好。

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