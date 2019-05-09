法院判免繳1億罰鍰 Uber：肯定判決 公總：將上訴

2019-05-09 17:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局開罰Uber（台灣宇博數位服務公司）4件總計1億元罰緩，並勒令停業，Uber不服提行政訴訟抗罰。台北高等行政法院審理後今公布Uber勝訴，理由是「依公路法相關規定，公路總局無管轄權」，開罰已違法判Uber勝訴免罰仍可上訴。交通部公路總局表示，對法院認為公總不具備裁處Uber案管轄權有不同見解， 公路總局原則尊重，後續正式收到裁決書後，對於台北高等行政法院不同見解部分，將會同法制單位研析，依程序向最高行政法院提出說明上訴。

公路總局日前認定Uber未經申請核准，就利用網路平台經營汽車運輸業，以載攬乘客收取報酬，已違反公路法相關規定，就3件台北市載客、1件台中市載客開罰，每件罰2500萬元罰緩，總計1億元。高等行政法院今審理認為應由台北市政府公路主管機關做處分才合法。

Uber公司表示，Uber重返台灣市場後，致力於履行承諾，遵循納管、納保、納稅原則，並以Uber科技平台，協助合作租賃業、計程車業者加速數位轉型。對於台北高等行政法院的判決表達肯定，也樂見所處最高2500萬罰鍰爭議，獲得進一步妥適處理。

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