「正港味」商機發燒！ 台灣港式茶餐廳為何這麼夯

2019-05-09 18:02

〔記者林佳儒／台北報導〕三五好友相約去港式「茶餐廳」，中午來份「蘿蔔糕」、下午茶時間喝杯「鴛鴦奶茶」吃塊「菠蘿油」、晚餐點份「煲仔飯」，「蛋撻」當作飯後甜點，老少咸宜的餐點，讓吃港式茶餐廳就像到隔壁鄰居家一樣親切。

「港式」飲茶文化，在台灣已擁有固定的客群，近十年來，因為香港移民來台的數量攀升，許多港廚在台灣開店，這幾年更有知名品牌陸續進駐。美食作家胡天蘭認為台灣可能是港澳以外，是吃茶餐廳、廣東菜最好的地方，她說「台灣不像香港競爭激烈，港廚覺得在這邊可以表現他的實力，壓力也不會像港澳那麼辛苦。」

另外看準港式商機的還有藝人劉峻緯，繼2015年引進港點之後，今年再度代理港式茶餐廳來台，劉峻緯說「香港的口味其實跟台灣很接近的，可能我們都有吃中菜、廣東菜，所以我覺得台灣人也是可以接受這種口味。」但他也表示，「餐廳能不能堅持是一個重點，不能只是今天好吃而已，我們做餐飲的最辛苦的就是堅持。」

港式料理能抓住台灣人的胃，不僅僅要端出道地的「正港味」，還有針對台灣菜單的推陳出新，胡天蘭舉例，「以前香港人吃東西常常會用到陳皮，像是紅豆湯（廣東人稱紅豆沙），台灣人不喜歡有陳皮味道，所以運用在煮跟蒸方面，在台灣的港廚就會考慮，不見得要用到這麼多的陳皮。」

台灣茶餐廳越開越多，要留住客人的心除了保有傳統港味，也要因應大眾的口味創新，胡天蘭提供選餐廳時的「小撇步」，只要常光顧的店家，端出來的菜餚必須「10次起碼9次要完全一樣」，在食材部分，要注意店家會不會因為物價高、人工貴，就讓食物品質低落，胡天蘭說：「如果口感鹹淡都沒有輕易地改變，調味始終如一，去選擇這樣的茶餐廳，對我們來講是保障我們的權益的。」

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