植牙手術當母親節禮物 竟因忽略糖尿病史導致前功盡棄

2019-05-09 18:26

〔記者張忠義／高雄報導〕母親節即將到來，這是子女們充份表達孝意的季節。近年來國人健康意識不斷提升，子女選擇以醫療保健方案取代贈送有形禮品的情況也越來越普遍，然而在盡孝道之餘，有些得注意的部份還是千萬不可忽略。

兩年前，高雄一名計程車司機因媽媽缺牙問題造成許多生活上的不便，讓他覺得十分不捨，當時適逢母親節將至，便決定出資讓媽媽做植牙手術來表達心意，但受景氣影響，開車收入也比不上以往的水平，為了節省預算，就選擇費用較便宜的診所來進行植牙手術；原以為是美意一樁，但沒想到在一年後竟然就發生植體脫落的情況，之前為植牙手術所付出的時間與金錢，幾乎全都付諸流水，而原診所針對該問題也一直找不出原因，對媽媽的一番好意頓時變成耗費精神與時間的負擔。該名司機失望之餘，決定換牙醫診所諮詢後才發現，原來導致植牙手術失敗的源頭，竟然是忽略糖尿病史。

育康信合美牙醫診所何坤炎院長針對此案例表示，糖尿病患者的血糖若沒得到良好控制，導致糖化血色素（HbA1c）太高，就可能引發植牙感染或是傷口癒合不良等併發症，導致植牙後因不穩定而脫落。若只是專注在牙齒及口腔狀況來尋找問題，就會忽略糖尿病為植牙手術帶來的不良後果。

何坤炎院長建議，糖尿病患者在醫師診斷治療前，特別像是牙周病治療或是植牙手術等，切記提供最近的餐前、餐後血糖、糖化血色素（HbA1c）數值，以及說明自己的糖尿病病史、進展以及目前身體狀況，以讓牙醫師做治療前評估，依據不同的狀況給予適當治療或是建議事項。

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