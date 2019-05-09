義賣+捐髮 大千護理同仁用愛心慶祝護理師節

2019-05-09 18:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕5月12日是「國際護師節」 ，苗栗市大千綜合醫院護理部，將愛心化成行動，發起「愛心義賣」及「醫護獻髮」活動，今天將募集的3萬8888元，捐給聖方濟育幼院，並將13束秀髮，贈給癌症機望基金會，幫助癌友重拾信心與美麗。

大千綜合醫院護理副院長郭淑珍表示，護理同仁平日忙於臨床工作、照顧病人，在這個屬於護理人員美好的日子，希望將溫暖與愛傳遞給有需要的民眾，因此大家主動發起「愛心義賣」及「醫護獻髮」活動。

院方於4月間，已先辦理「愛心義賣」，義賣所得加上民眾與院內同仁捐款，共募得3萬8888元，於今天全數捐給聖方濟育幼院，用行動實踐幼吾幼以及人之幼的精神。

此外，院方今天也舉辦「醫護獻髮」活動，由大千護理部同仁、家屬及仁德醫護管理專科學校學生一同響應。「醫護獻髮」活動發起人解旻容督導表示，今年是第二屆的醫護獻髮活動，特邀仁德醫專護理科學生及同仁家屬年僅7歲的林小妹妹一起參與，象徵傳承的意義。

活動現場共剪8束頭髮，加上部分同仁提前先剪的頭髮，共13束全部捐贈給癌症希望基金會製作假髮，幫助癌友重拾美麗與自信心。

第二次為捐贈者在現場剪髮的曼都髮型苗栗區區經理王小野表示，此次參加活動感觸很深，因為母親與岳母都是癌症病人，深知癌友接受化療時會掉髮的副作用，能體會其中的辛苦。雖母親節檔期忙碌，但為了響應今天的活動，還是特地調派七位設計師到現場協助，希望秉持取之社會、回饋社會的心情來服務。＃

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