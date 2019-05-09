台郵輪旅客近3年增35％ 盛世公主2020年全航季以基隆為母港

2019-05-09 17:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣近年穩居亞洲郵輪市場第2大客源，2016年到2018年旅客成長幅度達35%。看好台灣郵輪市場，公主遊輪今天宣布，盛世公主號自2020年3月起將以基隆為母港進行長達半年服務，預估該年度乘載旅客量上看16萬人次，這也是盛世公主號首次全航季停留在台灣。

亞洲是郵輪旅遊發展最快速的市場，近年台灣搭乘郵輪旅客也逐年增加，公主郵輪亞太區商業營運資深副總裁史都華˙艾里森表示，亞洲郵輪旅客站比高達全球14.8%，台灣作為亞洲郵輪主要市場，2018年台灣郵輪旅客達39萬1000人次，成長4.7%，2016年到2018年成長則高達35%，顯見郵輪在亞洲是成長最快速的旅遊產業之一。

公主遊輪今天宣布2020年台灣母港部署計畫，公主遊輪全球總裁珍˙斯瓦茲表示，2020年公主郵輪將首度全航季以基隆為母港，時間為3月到8月，預計將提供43航次、158天遊程，載客量上看16萬人。

公主遊輪表示，今年公主郵輪包括鑽石公主號、盛世公主號和太陽公主號都以基隆為母港，共提供54航次、214天遊程，載客量預計達15萬人。

公主遊輪也宣布6年5船計畫，預計在6年內推出5艘新船，包括預計今年10月在地中海下水的星空公主號、2020年6月完工的奇緣公主號，還有暫未命名的第3艘旗艦郵輪之外，還有2艘液態天然氣郵輪都將加入公主郵輪船隊。珍˙斯瓦茲表示，星空公主號預計10月在地中海及加勒比海展開航程，雖暫時不會來台，但在七大州都會有航點，歡迎台灣旅客利用fly-cruise體驗星空公主號。

珍˙斯瓦茲也提到，目前基隆港搭乘遊輪的旅客有8成都是台灣人，主要是台灣旅客受休假因素，偏好搭乘3到5天的短程行程，但對國際旅客來說，6、7天以上的航程會具吸引力，因此公主遊輪也規劃明年起會規畫更長天數的航程，吸引更多國際觀光客來台停留觀光、甚至住宿。

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