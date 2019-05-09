老伯四肢無力走不動 半個月內只做2件事竟健步如飛...

2019-05-09 16:04

〔記者楊心慧／台北報導〕別以為老人兩腳無力治不好！88歲的王伯伯兩腳無力、走不動的狀況已3年，嚴重影響生活起居，為求改善，他前往北市立聯合醫院中興院區中醫科就診，經過藥物治療及運動，短短半個月就恢復行走，甚至走起路來不輸中年人。

台北聯醫中興院區中醫科主治醫師林在裕表示，隨年齡增加，骨骼肌品質會出現功能下降的狀況，現今高齡化社會，兩腳無力的發病率逐漸上升中，若要改善可透過喝中藥、補充營養、適度運動等，88歲王伯伯就是靠藥物治療及運動，半個月內改善兩腳無力，進而健步如飛。

林在裕指出，以中醫的說法，兩腳無力行走症狀稱作「痿證」，中醫理論認為「脾主肌肉」，只要脾的功能健全，就能將食物經由腸胃完全消化吸收並代謝成營養運送到全身的各個器官組織，若脾功能好，肌肉能夠豐滿、壯實，四肢強勁有力，反之就會有兩腳無力行走的症狀。

林在裕說，若有四肢肌力衰退的現象，可服用具「健脾益氣功效的「四君子湯」治療，裡面有人參、白朮、茯苓、甘草等中藥，熬煮服用可讓肌肉得到滋養，提高肌力。林指出，老年人每週至少運動三至五天、每次半小時，對四肢無力也有所幫助。

除了服用中藥、適度運動，林在裕表示，均衡飲食也很重要，六大類食物都要攝取，尤其要補充足夠蛋白質，按照體重來看，老年人每一公斤的體重就需1.2克蛋白質，若是60公斤的老人，每日需攝取75克的蛋白質，食物以新鮮天然為主，盡量避免食用加工食品。

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