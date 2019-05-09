失智爺奶當超商店員泡咖啡 認真不輸年輕人

2019-05-09 15:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台首創失智長輩當實習店員的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」，今天（9日）拓點到屏東，3位永大日照中心長輩到屏東永大門市，體驗超商店員泡咖啡、收銀等工作，有家人還化身「神祕客」前往購物，現場驚喜不斷；未來每週四上午10至11點，長輩們都將到此實習。

接受屏東縣府委託經營永大日照中心的畢嘉士基金會表示，「幾點了咖啡館」為7-ELEVEN與嘉義中華聖母基金會首創，讓失智長輩至超商實習，迎賓、製作遞送咖啡、收銀，以透過與人群接觸、訓練處理事務能力，減緩失智狀況。

85歲的金春奶奶臉上掛著笑容，在店員陪伴下，一會幫顧客結帳、一會找錢，忙得很開心，長子更現身超商點了一杯咖啡，她泡好咖啡遞給兒子時，兒子立刻獻上康乃馨說「祝媽媽母親節快樂！」，金春奶奶笑得合不攏嘴，不斷和旁人介紹「這我兒子啦」。

招弟奶奶今年85歲，中度失智，過往日夜顛倒、妄想焦慮、重複行為等症狀，到日照中心後因作息穩定，情況進步很多；為了到超商實習，她今天摘來自己種的香草，為前10名顧客拿到送上香草，顧客們直笑說「好幸運」。

唯一的男店員是87歲的登出爺爺，今天太太玉子看到昔日是大男人的老公，忙著整理貨架的模樣，大感意外，接著她喝了口登出爺爺泡好的咖啡時，更忍不住甜蜜說「這杯老公咖啡，是她想都沒想過的母親節禮物」。

7-ELEVEN表示，「幾點了咖啡館」的服務模式，讓失智爺奶走入人群，經檢測，發現有9成長輩情緒趨穩定也更活潑、樂於嘗試新事物，且有6成無明顯失智退化，確實延緩長輩疾病惡化。

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