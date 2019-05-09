日式宿舍群將拆除 地方文史者搶救

2019-05-09 14:59

［記者黃淑莉／雲林報導］自來水公司日前張貼公告，將在本月底拆除雲林北港水道頭文化園區東興街的日式建築格局的宿舍群，由於該建築保留完整，地方文史工作者發起搶救，盼能保留活化。

北港水道頭文化園區是日治時期建造，園區內最有著是十角水塔，另還有水池、唧筒室、蓄水池、日式宿舍群等遺址。

北港工藝坊館長蔡享潤、文史工作者黃水水指出，水 公司要拆除的4間老房子是早期水公司員工宿舍，興建至今超過50年，因閒置近10年屋頂有些破損，內部保留完整，看到水公司要拆除公告地方許多人很錯愕，希望能保留活化。

黃水水表示，文資法規定公有建造物及附屬設施群興建超過50年，處分前主管機關應進行文化資產價值評估，水公司都沒做即要拆除，地方無法接受。

雲林縣府文化處指出，水公司公告要拆除的4間宿舍群並不在縣府指定歷史建築的宿舍群範圍，針對地方保留的聲音縣府向水公司反應，也將函文請水公司依文資法相關規定辦理。

據指出，因地方反對拆除，目前已暫緩拆除工作，自來水公司董事長魏明谷明天將前往會勘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/